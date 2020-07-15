Запрет будет действовать до конца 2020 года.

Кабмин запретил ввозить в Украину вагоны из России depositphotos.com

Кабинет министров Украины запретил ввоз в Украину вагонов из Российской Федерации. О принятии Кабмином соответствующего постановления сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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Согласно обнародованному нардепом документу, правительство запретило до 31 декабря 2020 года включительно ввоз в Украину вагонов, среди железнодорожных администраций приписки которых с 20 февраля 2014 года была или есть ж/д администрация РФ.

Постановление вступает в силу со дня его публикации.

Кабмин запретил ввозить в Украину вагоны из России t.me/oleksiihoncharenko

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Как известно, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поставил под сомнение целесообразность запрета к показу ряда российских фильмов на территории Украины.

Напомним, что Европейский Союз еще на один год продлил санкции против Российской Федерации, введенные после аннексии Крыма.