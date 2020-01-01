Предприятие "Укроборонпрома" выиграло арбитраж в Стокгольме: Подробности
Государственная акционерная холдинговая компания “Артем“ выиграла арбитражный процесс у американской компании Gray Fox, не выполнившей условия контракта. Об этом сообщается на сайте ГК “Укроборонпром“.
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Согласно сообщению, контракт предполагал изготовление и поставку линии для серийного производства корпусов крупнокалиберных снарядов на украинском предприятии.
В Укроборонпроме уточнили, что коллегия арбитров Арбитражного Института Стокгольмской Торговой Палаты постановила взыскать с компании Gray Fox в пользу ГАХК “Артем“ $8,3 млн, полученные в качестве аванса по контракту, а также возместить все дополнительные расходы, связанные с процессом.
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“Главное, что по завершению всех судебных споров “Артем“ готов продолжать выполнять контракт с новым поставщиком оборудования - построить линию и начать серийный выпуск снарядов, - сказал генеральный директор ГК “Укроборонпром“ Айварас Абромавичюс.
Напомним, что ГК “Укроборонпром“ меняет модель управления подчиненными компаниями.
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