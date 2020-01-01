Курс валют на 16 июля: гривна снова проседает к евро

Нацбанк установил официальный курс валют на 16 июля.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 16 июля на отметке в 27,12 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 2 копейки. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 31,03 грн. Это на 16 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 16 июля:

100 долларов США - 2712 грн (-2 коп.)

100 евро - 3103 грн (+16 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Нацбанк установил официальный курс валют на 16 июля НБУ

Нацбанк установил официальный курс валют на 16 июля НБУ

Напомним, что 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что уходит в отставку по собственному желанию. Причиной своего решения он назвал политическое давление.