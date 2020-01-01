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Курс валют на 16 июля: гривна снова проседает к евро

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Нацбанк установил официальный курс валют на 16 июля.
Нацбанк установил официальный курс валют на 16 июля
Нацбанк установил официальный курс валют на 16 июля
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 16 июля на отметке в 27,12 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 2 копейки. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 31,03 грн. Это на 16 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 16 июля:

  • 100 долларов США - 2712 грн (-2 коп.)
  • 100 евро - 3103 грн (+16 коп.)

Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Нацбанк установил официальный курс валют на 16 июля
Нацбанк установил официальный курс валют на 16 июля
НБУ

Нацбанк установил официальный курс валют на 16 июля
Нацбанк установил официальный курс валют на 16 июля
НБУ

Напомним, что 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что уходит в отставку по собственному желанию. Причиной своего решения он назвал политическое давление.

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Теги: курс валют, НБУ, гривна, доллар, евро
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