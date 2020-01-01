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Зеленский представит будущего главу НБУ на заседании "Слуг народа"

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В четверг фракция также определится с кандидатом на пост мэра Киева.
Зеленский представит будущего главу НБУ на заседании "Слуг народа"
Зеленский представит будущего главу НБУ на заседании "Слуг народа"
Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский представит кандидата на пост председателя Национального банка Украины в четверг на заседании фракции “Слуга народа“. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель руководителя фракции Евгения Кравчук.

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При этом она отметила, что на данный момент неизвестно, сколько кандидатов на должность главы НБУ будет обсуждаться на заседании “Слуги народа“.

“В четверг планируется обсудить кандидатуру на должность главы НБУ. Ведь мы хотим проголосовать на этой неделе. Рассчитываем проголосовать в пятницу“, - сообщила Кравчук.

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Она также сообщила, что вторая часть заседания будет посвящена выбору кандидата на пост мэра Киева.

Напомним, что по информации СМИ президент Владимир Зеленский выбирает из девяти кандидатов на пост главы НБУ.

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Теги: Зеленский, глава НБУ, фракция слуга народа
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