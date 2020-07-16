Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нефть на мировых рынках вновь дешевеет

Комментариев: 1
Страны ОПЕК+, не выполнившие обязательства по сокращению добычи, обязались компенсировать это в течение квартала.
Нефть на мировых рынках вновь дешевеет
Нефть на мировых рынках вновь дешевеет
depositphotos.com

Мировые цены на элитные марки нефти в четверг снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

Читай также: В США рекордно рухнула добыча нефти

Так, по состоянию на 8:05 по Киеву сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,62% - до 43,52 доллара за баррель. В то же время цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,8% - до 40,87 доллара за баррель.

Накануне состоялось заседание комитета стран ОПЕК+. По его итогам министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что страны, недовыполнившие обязательства по сокращению добычи нефти в мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала.

Читай также: РФ впервые в истории запретила импорт топлива

В то же время на котировки “черного золота“ влияет информация об уменьшении запасов сырья в США. Так, по данным Американского института нефти, коммерческие запасы топлива в Соединенных Штатах за минувшую неделю упали на 8,3 млн баррелей.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.

Поделись:
Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, топливо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  16.07.2020, 11:18
Оценка:  0
гость
Прыщавый yeбан твой выхад ахххахаааа. Кстати на других темах на бм маи кулстори оценили адин ты пишеш xyeту про расийских пидафилав ахххахаааа далбайоб ты ахххах. А все патомуша ты завидуиш ибо тибе телки ни дают ахххах ты тупарогий дрочир ахххахаааа
гость  (аноним)  16.07.2020, 11:13
Оценка:  0
гость
Карочи прикол залител вчира. Eбaли телачик на сауни и када телки нашли купаться мы с Эдом падажгли их трусы ахххах карочи сажгли тёлкам трусы всем нaxyй. Админша арет типа xyли у вас гарит ща минтов и пажарку вызаву а мы угараем блять ахххахаааа.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь