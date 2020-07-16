Нефть на мировых рынках вновь дешевеет

Страны ОПЕК+, не выполнившие обязательства по сокращению добычи, обязались компенсировать это в течение квартала.

Мировые цены на элитные марки нефти в четверг снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:05 по Киеву сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,62% - до 43,52 доллара за баррель. В то же время цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,8% - до 40,87 доллара за баррель.

Накануне состоялось заседание комитета стран ОПЕК+. По его итогам министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что страны, недовыполнившие обязательства по сокращению добычи нефти в мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала.

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В то же время на котировки “черного золота“ влияет информация об уменьшении запасов сырья в США. Так, по данным Американского института нефти, коммерческие запасы топлива в Соединенных Штатах за минувшую неделю упали на 8,3 млн баррелей.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.