Президент предлагает назначить новым председателем НБУ многолетнего руководителя Укргазбанка.

Без пяти минут глава Нацбанка: кто такой Кирилл Шевченко facebook.com/KyryloShevchenkoCEO

В среду вечером президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления о назначении председателем Национального банка Кирилла Шевченко. Уже на следующее утро профильный комитет Рады собрался на внеочередное заседание, на котором дал добро назначению ставленника Зеленского на пост главного банкира страны.

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Кириллу Шевченко - 47 лет. Он родился в российском городе Тула, однако детство провел в Стаханове Луганской области, где закончил школу, после чего два года проработал на шахте.

В 1989 году Шевченко поступил в Харьковский инженерно-экономический институт на экономический факультет. Получив специальность “Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности“, в 1994 году он начал профессиональную деятельность в харьковском филиале “Украинского кредитного банка“, где меньше чем за год дослужился до начальника сектора.

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В 1995 году Шевченко перешел в харьковский филиал банка “Аваль“, а уже в октябре того же года продолжил трудовую деятельность в банке “Финансы и кредит“, в котором проработал более 11 лет, уйдя будучи в должности первого замглавы правления.

С декабря 2006 года до мая 2009 года Шевченко был председатель правления Государственного ипотечного учреждения, после чего был назначен советником премьер-министра Украины. Тогда этот пост занимала Юлия Тимошенко,

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В том же 2009 году Шевченко входит в Наблюдательный совет “Укргазбанка“ после его национализации, позднее становится первым заместителем председателя правления.

В 2010 году Шевченко с партнерами купил никому не известный банк “Терра“, в котором стал председателем правления. Через два года, на момент перехода к другим владельцам, банк входил в ТОП-45 банков страны.

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До осени 2014 года Кирилл Шевченко работал советником председателя правления “Ощадбанка“. Позднее он вернулся в “Укргазбанк“ на должность первого заместителя председателя правления. 28 мая 2015 года Шевченко на открытом конкурсе был избран председателем правления АБ “Укргазбанк“.

Кирилл Шевченко женат, имеет дочь. Свободно говорит на трех языках: украинском, русском, английском. Хобби - занятия альпинизмом и кайтсерфингом.

Напомним, что президент Владимир Зеленский внес в ВР кандидатуру на пост главы НБУ.