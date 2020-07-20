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КСУ начал изучать конституционность закона о банках

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Конституционное представление было подано 64 народными депутатами 11 июня.
КСУ начал изучать конституционность закона о банках
КСУ начал изучать конституционность закона о банках
Конституційний Суд України

Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела относительно конституционности закона №590-IX о банковской деятельности, также известного как “антиколомойский“ закон. Об этом говорится в повестке дня КСУ на четверг, 16 июля.

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Сообщается, что конституционное представление о соответствии Конституции данного закона было внесено 64 народными депутатами 11 июля. Его авторы считают, что законом №590-IX нивелированы принцип верховенства права, основы состязательности и равенства участников судебного процесса.

Кроме того, по мнению авторов представления, Нацбанку, ФГВФЛ и связанным с ними госучреждениям предоставлено преимущества по обжалованию их распорядительных актов перед другими участниками судебного процесса.

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Как известно, 13 мая Верховная Рада приняла так называемый “антиколомойский” закон, который не позволит вернуть национализированный ПриватБанк бывшим собственникам.

Напомним, что 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о невозвращении национализированных банков бывшим владельцам.

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Теги: КСУ, законы, конституционность, банковская деятельность
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