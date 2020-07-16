Рада назначила главой НБУ Кирилла Шевченко: Подробности

Кандидатуру Шевченко поддержали 332 народных депутата.

Верховная Рада Украины назначила Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины. За соответствующее постановление проголосовали 332 народных депутата.

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Кандидатуру Шевченко поддержали представители фракций “Слуга народа“, “ОПЗЖ“, “Батькивщина“, Довира, группы “За майбутне“ и 13 внефракционных нардепов. Не голосовала в полном составе фракция “Европейская солидарность“.

В своем выступлении с парламентской трибуны Шевченко заявил, что одной из задач НБУ на сегодняшний день видит достижение макроэкономической стабильности банковской системы - в частности, за счет использования инструмента инфляционного таргетирования.

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“Во-вторых, Национальный банк и в дальнейшем будет продолжать мероприятия по усилению финансовой устойчивости банков. В том числе нужно усилить работу с долей проблемных кредитов в банковской системе, которая сегодня составляет 48%“, - сказал Шевченко.

Напомним, что 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины.