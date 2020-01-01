Транспортный комитет предложил выразить недоверие руководству Укрзализныци

По мнению нардепов, УЗ находится в критическом состоянии.

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендовал украинскому парламенту выразить недоверие руководству Укрзализныци. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко.

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По его словам, сейчас Укрзализныця пребывает “в самом критическом состоянии за все время своего существования“.

“Фактически весь топ-менеджмент - в статусе исполняющих обязанности, и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик - остался в наследство от старой команды. Все это коллектив и.о. руководителей работает разлаженно, без понимания стратегии развития компании, решения, которые принимаются, бессистемны и хаотичны, ведут не к выходу из кризиса, а еще глубже загоняют УЗ к банкротству“, - написал нардеп.

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По его словам, комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры был обязан привлечь публичное внимание “к опасности, которая угрожает стратегически важному для экономики и безопасности страны предприятию“.

Напомним, что Укрзализныця переводит часть сотрудников на 4-дневку.