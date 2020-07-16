Марченко надеется на продолжение конструктивного сотрудничества между Нацбанком и Минфином.

В Минфине отреагировали на назначение Шевченко главой НБУ facebook.com/pg/minfin.gov.ua

В Министерстве финансов ожидают от Национального банка Украины продолжения взвешенной монетарной политики и конструктивного сотрудничества с Минфином. Об этом, комментируя назначения Кирилла Шевченко председателем НБУ, заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Экономическая правда.

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“Я приветствую назначение Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины. Считаю, что представленная президентом Украины кандидатура является наиболее оптимальной и удачной“, - сказал глава Минфина.

Марченко отметил, что взвешенная монетарная и фискальная политики стали основой для макроэкономической стабильности Украины. Это, по словам чиновника, позволяет Украине войти в глобальный финансово-экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, со значительно более сильными макроэкономическими показателями, чем во время предыдущих кризисов.

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“Мы ожидаем продолжения взвешенной взвешенной монетарной политики и продолжения конструктивного сотрудничества между Национальным банком и Министерством финансов“, - добавил министр.

Напомним, что в четверг Верховная Рада своим постановлением назначила Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины.