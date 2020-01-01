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В Минфине рассказали, чего ожидать от курса доллара

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Нынешние курсовые колебания в министерстве связывают с сезонным фактором.
В Минфине рассказали, чего ожидать от курса доллара
В Минфине рассказали, чего ожидать от курса доллара
depositphotos.com

Стабильности курса гривны к доллару до конца 2020 года ничего не угрожает. Об этом в эфире Радио Свобода заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

“Есть все основания считать, что до конца года резких колебаний курса не предвидится“, - сказал чиновник.

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По его словам, незначительные курсовые колебания, которые происходят в данное время, связаны с сезонным фактором. При этом из-за карантина в Украине снизилось потребление импортных товаров, что означает отсутствие давления со стороны импорта.

Марченко также напомнил, что Украина получила транш от Международного валютного фонда в $2,1 млрд и 500 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза. Кроме того, ожидается финансирование в $350 млн долларов от Всемирного банка.

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“Я не вижу никаких причин, которые бы повлияли на стабильность национальной валюты“, - резюмировал министр.

Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.

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Теги: курс доллара, Марченко, Минфин, колебания курса
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