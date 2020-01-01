Нефть на мировых рынках в пятницу дешевеет

Инвесторы ожидают снижения спроса на топливо в связи с новым всплеском COVID-19.

Мировые цены на нефть элитных марок в пятницу незначительно падают. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:54 по Киеву сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,32% - до 43,23 доллара за баррель. В то же время цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,22% - до 40,66 доллара за баррель.

Опасения инвесторов относительно спроса на сырье вызывает новый всплеск пандемии COVID-19. Так, накануне в США были выявлены рекордные 75 тысяч новых случаев. Количество заразившихся в Индии превысило 1 миллион.

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Тем временем комитет министры стран ОПЕК+ согласовали уровень сокращения добычи нефти. В августе он упадет до 7,7 миллиона баррелей по сравнению с 9,7 миллиона баррелей в мае-июле.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.