Шмыгаль обещает побороть коррупцию в градостроительстве: Подробности

По словам премьера, до конца года реформа отрасли будет завершена.

До конца 2020 года реформа в сфере градостроительства в Украине будет завершена. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, одновременно с завершением реформы также будут ликвидированы теневые и коррупционные схемы в градостроительной отрасли.

“Запущен новый реестр ГАСИ, он открыт, стоит на серверах государства, контролируется нашими государственными спецслужбами, сегодня его невозможно изменить, он публичный. Те, у кого вымогают взятки, или те, кто хотят давать взятки, чтобы договориться там, где без разрешений что-то построено, - это уже невозможно“, - сказал глава правительства.

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По словам Шмыгаля, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен внести большие изменения в работу градостроительной сферы.

“Разрешений в начале строительства не должно быть по концепции, должно быть, как в цивилизованном мире, принятие в эксплуатацию объектов, которые безопасны для людей“, - сказал премьер.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко обратился с официальным заявлением к Офису генпрокурора, СБУ и ГБР с требованием расследовать факты коррупции застройщиков.