"Дно еще не достигнуто": Эксперт рассказал, что будет с курсом гривны

По словам Шевчишина, рынок уже перешел в новый торговый диапазон - 27-27,5 грн/доллар.

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В ближайшее время гривна продолжит девальвировать и может опуститься до уровня 27,4-27,5 грн/доллар. Об этом в комментарии Delo.ua сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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По его мнению, для поддержания роста экономики новое руководство Национального банка Украины готово прибегнуть к эмиссии национальной валюты.

“Рынок ожидает девальвацию гривны, что будет стимулировать экспортеров. С ростом инфляции и девальвации гривны повысятся и бюджетные поступления. Соответственно, рынок отыгрывает новые планы регулятора снижением курса“, - сказал аналитик.

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По его словам, рынок уже перешел в новый торговый диапазон - 27-27,5 грн/доллар.

“Следим за действиями НБУ, который интервенциями или выкупом покажет, насколько этот диапазон удовлетворяет новые потребности“, - сказал Шевчишин.

Напомним, что ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев несколько ухудшились.