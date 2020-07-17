Гетманцев обвинил министра финансов в срыве реформы таможни

По словам главы профильного комитета, Марченко не оправдал доверия, "схемы процветают".

Министр финансов Украины Сергей Марченко является виновным в срыве реформы Государственной таможенной службы. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета ВР по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Данил Гетманцев.

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Он сообщил, что в рамках уголовных производств Национальная полиция совместно с ГБР и Офисом генпрокурора задокументировала преступную деятельность сотрудников Одесской таможни. Те якобы получали неправомерную выгоду от импортеров за беспрепятственное таможенное оформление.

Так, по словам Гетманцева, 13 марта 2020 года был зафиксирован факт требования и получения неправомерной выгоды в размере $1 тыс начальником таможенного поста “Кучурган“ Одесской таможни Осипчуком.

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“12.05.2020 зафиксирован факт требования и получения неправомерной выгоды в размере $200 заместителем начальника отдела таможенного оформления №3 таможенного поста “Одесса“ Залепой Виктором Васильевичем за оформление груза с одеждой“, - написал глава финкомитета.

Также, по его словам, 10 июля 2020 года был зафиксирован факт требования и получения неправомерной выгоды в размере $500, и.о. начальника таможенного поста “Одесса“ Лиманским Владимиром Романовичем за оформление контейнера с игрушками.

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“Совместными действиями правоохранительных органов вышеупомянутые фигуранты были задержаны с поличным после получения очередной неправомерной выгоды за содействия в решении вопросов, находящихся в их компетенции“, - написал Гетманцев.

Все эти вопросы к министру финансов. Очевидно, что Министр финансов не оправдал доверие, взяв на себя персональную ответственность за состояние дел на таможне после увольнения М. Нефьодова. Схемы процветают. Реформа сорвана. Ситуация ухудшилась...

Напомним, что Офис генпрокурора сообщил о задержании трех сотрудников таможенных постов Одесской таможни, подозревая их в получении взяток.