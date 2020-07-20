Курс валют на 20.07.2020: гривна продолжает терять в цене
Нацбанк установил официальный курс валют на 20 июля.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 20 июля на отметке в 27,36 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 9 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.
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Евро при этом установлен на отметке 31,26 грн. Это на 13 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 20 июля:
- 100 долларов США - 2736 грн (+9 коп.)
- 100 евро - 3113 грн (+13 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.
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