Нацбанк установил официальный курс валют на 20 июля.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 20 июля на отметке в 27,36 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 9 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 31,26 грн. Это на 13 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 20 июля:

100 долларов США - 2736 грн (+9 коп.)

100 евро - 3113 грн (+13 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 20.07.2020: гривна продолжает терять в цене Скриншот

Курс валют на 20.07.2020: гривна продолжает терять в цене Скриншот

Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.