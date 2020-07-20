Нефть на мировых рынках продолжает дешеветь

Инвесторы не видят перспектив роста спроса на топливо.

Мировые цены на нефть элитных марок в понедельник снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:00 по Киеву сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,63% - до 42,87 доллара за баррель. В то же время цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,54% - до 40,37 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, влияние на котировки оказывают опасения инвесторов относительно роста спроса на топливо. Количество новых случаев заражения COVID-19 продолжает расти, что негативно сказывается на ожиданиях по восстановлению мировой экономики.

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Кроме, того по данным нефтегазовой компании Baker Hughes, за прошедшую неделю количество действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на одну штуку - до 180 агрегатов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.