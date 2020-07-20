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Экс-главу Укравтодора задержали в Польше

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Славомира Новака подозревают в коррупции, управлении ОПГ и отмывании денег.
Экс-главу Укравтодора задержали в Польше
Экс-главу Укравтодора задержали в Польше
Укравтодор/Facebook

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины Славомира Новака. Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин.

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“Задержан бывший депутат польского парламента, бывший министр транспорта, бывший глава Государственной автомобильной службы Украины (Укравтодор) Славомир Н., а также Дариуш З., бывший командир СП “Гром“ и предприниматель из Гданьска Яцек П.“, - говорится в сообщении.

Экс-главу Укравтодора задержали в Польше
Экс-главу Укравтодора задержали в Польше
twitter.com/StZaryn

По информации польских СМИ, Новак был задержан по подозрению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

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Как известно, Славомир Новак занимал должность исполняющего обязанности главы Укравтодора с октября 2016 по октябрь 2019 года. 9 сентября 2019 года Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что направило в суд административные протоколы в отношении Новака за декларирование недостоверных сведений.

Напомним, что 24 сентября 2019 года Славомир Новак подал заявление об отставке с поста руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины. При этом он пообещал, что в дальнейшем готов помогать премьер-министру Украины и новому руководителю Укравтодора.

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Теги: Новак, Укравтодор, коррупция
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