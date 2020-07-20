Переоцененными валютами являются только швейцарский франк, ливанский фунт и шведская крона.

Украинская гривна заняла четвертое место с конца в списке самых недооцененных валют мира “Индекс Big Mac“, составляемом The Economist.

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Индекс Big Mac был основан изданием в 1986 году. По его методике сравнивается стоимость самого популярного бутерброда закусочной сети McDonalds в разных странах.

По состоянию на июль 2020 года гривна опережает в этом рейтинге только национальные валюты Турции, России и Южно-Африканской Республики. В январе гривна занимала 7 место с конца рейтинга.

Индекс Big Mac: Гривна - четвертая с конца в списке недооцененных валют economist.com

Отмечается, что бигмак в Украине стоит 59 грн, в то время как в США цена бутерброда составляет $5,71. Таким образом, доллар в Украине должен стоить 10,33 грн, тогда как фактический обменный курс составляет 27,13 грн/$.

Индекс Big Mac: Гривна - четвертая с конца в списке недооцененных валют economist.com

В то же время переоцененными валютами являются только швейцарский франк, ливанский фунт и шведская крона.

Индекс Big Mac: Гривна - четвертая с конца в списке недооцененных валют economist.com

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Напомним, что в январе 2020 года гривна улучшила позиции в индексе Big Mac. Тогда украинская валюта заняла седьмое место с конца, обогнав денежные единицы ЮАР, России, Румынии, Турции, Азербайджана и Малайзии.