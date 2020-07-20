Рост цен в Украине ускорился: в Минэкономики озвучили цифры

Больше всего подорожали продукты питания и услуги.

Потребительская инфляция в Украине за июнь 2020 года ускорилась в годовом исчислении до 2,4%. Об этом говорится в обзоре Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Согласно сообщению, ускорение роста цен было обусловлено, главным образом, подорожанием продуктов питания и безалкогольных напитков - до 4,2%. Одновременно продолжали дорожать услуги.

“Так, выросла стоимость почти всех услуг, в частности туристических (на 6,4% за месяц), подорожал проезд в пассажирском железнодорожном (на 6,1%) и авиационном (на 3%) транспорте, увеличилась стоимость мобильной связи (на 2,3%)“, - говорится в обзоре.

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В то же время в Минэкономики прогнозируют смягчение карантинных ограничений и их постепенное снятие.

“Благодаря этому ожидается постепенный рост платежеспособного спроса, что, в случае сохранения сравнительно низкого уровня инфляционных ожиданий, даст возможность получить (с несущественными колебаниями) сдержанные темпы потребительской инфляции. В итоге темпы будут меньшими, чем прогнозировалось“, - отметили в ведомстве.

Напомним, глава Минэкономики Игорь Петрашко заявил, что инфляция в Украине должна быть в несколько раз выше той, что есть сейчас.