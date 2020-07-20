Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рост цен в Украине ускорился: в Минэкономики озвучили цифры

Комментариев: 2
Больше всего подорожали продукты питания и услуги.
Рост цен в Украине ускорился: в Минэкономики озвучили цифры
Рост цен в Украине ускорился: в Минэкономики озвучили цифры
flickr.com

Потребительская инфляция в Украине за июнь 2020 года ускорилась в годовом исчислении до 2,4%. Об этом говорится в обзоре Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Читай также: “Не может быть, чтобы была высокая инфляция и низкие ставки“ - Рожкова

Согласно сообщению, ускорение роста цен было обусловлено, главным образом, подорожанием продуктов питания и безалкогольных напитков - до 4,2%. Одновременно продолжали дорожать услуги.

“Так, выросла стоимость почти всех услуг, в частности туристических (на 6,4% за месяц), подорожал проезд в пассажирском железнодорожном (на 6,1%) и авиационном (на 3%) транспорте, увеличилась стоимость мобильной связи (на 2,3%)“, - говорится в обзоре.

Читай также: Шмыгаль тоже недоволен низкой инфляцией

В то же время в Минэкономики прогнозируют смягчение карантинных ограничений и их постепенное снятие.

“Благодаря этому ожидается постепенный рост платежеспособного спроса, что, в случае сохранения сравнительно низкого уровня инфляционных ожиданий, даст возможность получить (с несущественными колебаниями) сдержанные темпы потребительской инфляции. В итоге темпы будут меньшими, чем прогнозировалось“, - отметили в ведомстве.

Напомним, глава Минэкономики Игорь Петрашко заявил, что инфляция в Украине должна быть в несколько раз выше той, что есть сейчас.

Поделись:
Теги: инфляция, рост цен, Минэкономики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
naswevret    20.07.2020, 17:50
Оценка:  -22
naswevret
Когда постоянные"пэрэмоги"чер едуются с регулярными"покращеннями&quo t;это неимоверно доставляет.Но так и должно быть,ведь за это Майдан стоял.Это все знают.)))))))))))))))
CCS    20.07.2020, 17:58
Оценка:  +1
CCS
Майдан за Зеленського не стояв, не хвилюйся так, кацапчику, бо ще не доживеш до тридцятирічча царювання двійників Пуйла.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь