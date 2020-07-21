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Замминистра здравоохранения занимался медзакупками при Януковиче - СМИ

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На направлениях, которые курировал Игорь Иващенко, стоимость лекарств была завышена в десятки раз.
Замминистра здравоохранения занимался медзакупками при Януковиче - СМИ
Замминистра здравоохранения занимался медзакупками при Януковиче - СМИ
bihus.info

Новый заместитель Министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Игорь Иващенко занимался медицинскими закупками во времена президентства Виктора Януковича. Об этом сообщается в материале Bihus.Info.

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Отмечается, что в 2013 году при Министерстве здравоохранения, которое тогда возглавляла Раиса Богатырева, был создан тендерный комитет по госзакупкам. Его возглавил заместитель Богатыревой Роман Богачев. Его внештатным помощником и членом этого комитета был нынешний замминистра Иващенко. По данным издания, именно на его направлениях стоимость лекарств была завышена в десятки раз.

По словам народного депутата Ольги Стефанишиной, команда Богачева систематизировала не просто закупки Минздрава, а коррупцию в них.

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“Эти все схемы - они существовали всегда в Минздраве. При Богатыревой они были поставлены на профессиональные рельсы - командой этих людей“, - сказала нардеп.

Как доказательство Стефанишина приводит системные переплаты на закупках лекарств для тяжелобольных.

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“Был такой случай, когда препарат для лечения крови стоил в 67 раз дешевле благодаря международным организациям, чем он был до этих закупок. Препарат от туберкулеза в 2013 году Министерство покупало за $6,36, а уже международных организаций за $1,94“, - сказала нардеп.

Напомним, что накануне экс-главу Укравтодора Славомира Новака задержали в Польше.

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Теги: коррупция, Минздрав, тендеры, лекарства
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Иван    21.07.2020, 11:05
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Иван
Класс, весна прошла, а посадок нет
Может посадка, это в кресло?
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