Нацбанк снизит учетную ставку до 5% годовых, - прогноз банкиров

Нынешний уровень инфляции оставляет НБУ возможность снизить учетную ставку на один процентный пункт.

Правление Национального банка Украины 23 июля может снизить учетную ставку до 5% годовых, Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сказал начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов.

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По его словам, несмотря на незначительное ускорение, фактическая инфляция в июне была вдвое ниже прогноза НБУ.

“По нашим оценкам, в июле-августе инфляция будет поддерживаться стабильной, близкой к июньскому значению. Сложившаяся ситуация оставляет для НБУ возможность снижения учетной ставки, однако уже намного меньшими темпами, чем это происходило последние полгода“, – отметил аналитик.

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В то же время, по словам исполнительного директора Независимой ассоциации банков Елены Коробковой, быстрое сокращение учетной ставки, например, на 2 п.п. за один пересмотр осталось в прошлом.

“Несмотря на небольшое ускорение инфляции до 2,4% в июне, она до сих пор остается ниже целевого диапазона НБУ (4-6%). Это оставляет возможность для дальнейшего смягчения монетарной политики, хотя и гораздо более острожными темпами, чем в первом полугодии 2020 года“, - сказала эксперт.

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В свою очередь директор департамента стратегии Кредобанка Роман Лепак прогнозирует, что в июле Нацбанк снизит учетную ставку на 0,5 п.п. - до 5,5%.

“Во-первых, уровень инфляции в июне заметно ниже целевого диапазона, а во-вторых, для подтверждения приверженности НБУ дальнейшему смягчению монетарной политики после смены его главы“, - сказал аналитик.

Напомним, что 11 июня Национальный банк Украины объявил о снижении учетной ставки до 6% годовых.