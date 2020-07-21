Новый глава НБУ назвал четыре приоритета в работе: Подробности

Кирилл Шевченко впервые пообщался с журналистами на новой должности.

Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко провел первый пресс-брифинг на новой должности. Во время общения с журналистами он перечислил основные приоритеты своей работы.

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Первым приоритетом Шевченко назвал реальное возобновление кредитования. По его словам, у банков есть достаточно ресурсов для этого. глава НБУ отметил, что задача регулятора будет состоять в упрощении требований для добросовестных заемщиков.

Вторым приоритетом, по словам Шевченко, будет снижение портфелей “плохих“ кредитов в банках. Он напомнил, что в возглавляемом им недавно Укргазбанке был самый низкий процент non profit loans среди государственных банков.

Третьим приоритетом Шевченко назвал сохранение макроэкономической стабильности.

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“Неконтролируемой инфляции не будет. Валютная политика будет взвешенной. В то же время валютная политика должна способствовать росту экономики“, - отметил глава НБУ.

Наконец, четвертым приоритетом, по словам Шевченко, будет продолжение сотрудничества с международными партнерами. Глава Нацбанка отметил, что для украинской экономики, которая “находится в состоянии кризиса, вызванного вирусом, как никогда важны ресурсы и поддержка банковского сектора“.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины.