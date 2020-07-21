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В Польше официально выдвинули обвинение экс-главе Укравтодора

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Новака подозревают в получении выгоды в обмен на предоставление контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине.
В Польше официально выдвинули обвинение экс-главе Укравтодора
В Польше официально выдвинули обвинение экс-главе Укравтодора
Укравтодор/Facebook

Прокуратуре Варшавы предъявила обвинения бывшему председателю Укравтодора Славомиру Новаку. Как сообщает Европейская правда со ссылкой на польские СМИ, его обвиняют в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.

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В частности, Новака подозревают в вымогательстве и получении выгоды в обмен на предоставление частным субъектам контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине. Также Новак обвиняется в отмывании средств, полученных во время этих преступлений.

Как сообщили в прокуратуре Варшавы, в результате махинаций Новак получил более 1,3 млн злотых (почти 300 тыс евро).

Кроме того, Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

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Сообщается, что расследование связано с периодом, когда Славомир Новак, бывший министр транспорта в правительстве “Гражданской платформы“, возглавлял Укравтодор.

“В отношении бывшего министра ведутся отдельные расследования в Польше и Украине, а доказательствами обменивается специальная группа следователей“, - говорится в сообщении.

Напомним, что в понедельник, 20 июля, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины Славомира Новака.

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Теги: Славомир Новак, Укравтодор, коррупция
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