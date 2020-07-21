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"Покупай украинское": Рада поддержала отечественное машиностроение

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Доля украинской составляющей в покупаемых за бюджетные средства товаров должна будет достигать 25-40%.
"Покупай украинское": Рада поддержала отечественное машиностроение
"Покупай украинское": Рада поддержала отечественное машиностроение
depositphotos.com

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в закон о публичных закупках. За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов.

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Документом, в частности, предусматривается, что при закупках за бюджетный счет машиностроительных товаров предпочтение будет отдаваться товарам с локализацией производителя в Украине на уровне 25-40%. С 2024 года это число увеличится до 55%.

Законопроект предусматривает изменения в процедуру закупок, касающихся четырех областей машиностроения: железнодорожный транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальная техника и спецтехника, а также энергетическое машиностроение.

Как сообщается в Telegram-канале партии “Слуга народа“, принятие данного законопроекта обеспечит рост ВВП на 3,9% в перспективе 3-5 лет, позволит создать 62,5 тысячи новых рабочих мест и увеличит на 8% доходы бюджетов за счет роста налоговых поступлений.

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“Покупку готовых иностранных локомотивов, имея собственную полноценную отрасль производства железнодорожного транспорта, вряд ли можно назвать целесообразной. Более того, в условиях кризиса, когда каждое государство должно поддерживать собственную экономику“, - говорится в сообщении Слуги народа.

Напомним, что тактическую боевую машину “Дозор-Б“, которую разработали конструкторы “Укроборонпрома“, приняли на вооружение ВСУ.

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Теги: машиностроение, Верховная Рада, украинские товары
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