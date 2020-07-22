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Курс валют на 22.07.2020: падение гривны немного замедлилось

Комментариев: 2
Нацбанк установил официальный курс валют на 22 июля.
Нацбанк установил официальный курс валют на 22 июля
Нацбанк установил официальный курс валют на 22 июля
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 22 июля на отметке в 27,66 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 6 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 31,67 грн. Это на 8 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 22 июля:

  • 100 долларов США - 2766 грн (+6 коп.)
  • 100 евро - 3167 грн (+8 коп.)

Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 22.07.2020: падение гривны немного замедлилось
Курс валют на 22.07.2020: падение гривны немного замедлилось
НБУ

Курс валют на 22.07.2020: падение гривны немного замедлилось
Курс валют на 22.07.2020: падение гривны немного замедлилось
НБУ

Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

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Теги: курс валют, доллар, гривна, евро, НБУ
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.07.2020, 17:20
Оценка:  +1
гость
16:54, спЭцИалист деревянный,
а может ты сможешь объяснить, как по твоему сейчас НБУ "исполняет" ?
Или слабо такому тугодуму обосновать свой высер?
гость  (аноним)  21.07.2020, 16:54
Оценка:  -1
гость
Падение гривны говорит о "независимости" НБУ. Зеленский приказал, Шевученко исполняет. Уши Коломойского в политике Украины. Ничего не меняется,
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