Курс валют на 22.07.2020: падение гривны немного замедлилось
Нацбанк установил официальный курс валют на 22 июля.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 22 июля на отметке в 27,66 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 6 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.
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Евро при этом установлен на отметке 31,67 грн. Это на 8 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 22 июля:
- 100 долларов США - 2766 грн (+6 коп.)
- 100 евро - 3167 грн (+8 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.
Полная версия правил
а может ты сможешь объяснить, как по твоему сейчас НБУ "исполняет" ?
Или слабо такому тугодуму обосновать свой высер?