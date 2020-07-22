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Нефть на мировых рынках в среду падает в цене

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По данным Американского института нефти, запасы топлива в США резко возросли.
Нефть на мировых рынках в среду падает в цене
Нефть на мировых рынках в среду падает в цене
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в среду снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:04 по Киеву сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,79% - до 43,97 доллара за баррель. В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,93% - до 41,53 доллара за баррель.

На настроения инвесторов влияет информация, опубликованная накануне Американским институтом нефти. По его данным, коммерческие запасы топлива в США за прошедшую неделю выросли на 7,5 миллиона баррелей.

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В то же время президент США Дональд Трамп заявил о вероятном ухудшении ситуации с COVID-19 в стране. По мнению аналитиков, риск продолжения пандемии в США негативно влияют на перспективы восстановления спроса на топливо.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, топливо
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