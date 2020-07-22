Шевченко назвал важнейшей задачей проведение конструктивного диалога с международными партнерами.

Новый глава НБУ встретился с представителями ЕБРР и ВБ: О чем шла речь facebook.com/NationalBankOfUkraine

Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко провел встречу с представителями Европейского банка реконструкции и развития во главе с управляющим директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Читай также: Новый глава Нацбанка впервые встретился с послами G7

Шевченко отметил важность последовательной сотрудничества с международными финансовыми организациями и заверил, что НБУ будет продолжать политику прозрачного и прогнозируемого партнерства.

“Центральный банк останется и в дальнейшем независимой и технократической институтом, который будет принимать аполитичные и экономически мотивированные решения. Принцип коллегиального принятия решений тоже остается нашим неизменным “золотым стандартом“, - сказал глава НБУ.

Читай также: Новый глава НБУ назвал четыре приоритета в работе: Подробности

Со своей стороны Маттео Патроне поздравил Шевченко с назначением на должность и отметил, что ЕБРР помнит сотрудничество с ним со времен его работы председателем правления Укргазбанка. Представитель ЕБРР отметил, что НБУ до сих пор был ролевой моделью в вопросе эффективности и прозрачности в работе и выразил надежду, что так останется и в будущем.

Также Кирилл Шевченко провел первую встречу вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде. Глава НБУ отметил, что Всемирный банк был и остается одним из стратегических партнеров Украины в целом и Набанка в частности.

“Для Национального банка важнейшая задача сейчас - иметь здоровый конструктивный диалог с международными партнерами. Именно поэтому общение со Всемирным банком, “Большой семеркой“, МВФ - это первые шаги, с которых я начал свою работу в центробанке“, - сказал Шевченко.

Читай также: Украинский бизнес назвал ТОП-5 ожиданий от нового главы НБУ

В свою очередь Бьерде отметила важность продолжения политики НБУ - в частности, таргетирования инфляции и режима гибкого курса.

“Мы поддерживаем ваши стремления защищать прозрачность в финансовом секторе, реформу корпоративного управления и независимость наблюдательных советов в государственных банках“, - сказала представитель Всемирного банка.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины.