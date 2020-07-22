СБУ разоблачила многомиллионные хищения в Укрзализныце: Подробности

Чиновники обеспечивали дельцам победы в тендерах на закупку запчастей.

Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение средств акционерного общества “Укрзализныця“. Об этом сообщается на сайте СБУ. Согласно сообщению, действия злоумышленников создавали угрозу стабильному функционированию железнодорожных перевозок.

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Так, установлено, что в течение 2018-2019 годов коммерсанты вступили в сговор с руководителями одного из департаментов и структурных подразделений Укрзализныци. Чиновники обеспечивали дельцам победы в тендерах, несмотря на отсутствие разрешений и сертификатов на осуществление ремонта колесных пар для пассажирских вагонов.

“Они также поставляли обществу запасные части ненадлежащего качества и неизвестного происхождения, завезенные контрабандным путем из РФ. Общая сумма контактов составила почти 200 тыс грн, - говорится в сообщении.

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Кроме того, путем масштабных фальсификаций объемов выполненных работ фигурантами производства около 50 млн грн были переведены в наличные и присвоены.

“По заключению специалистов, эксплуатация на подвижном составе запасных частей, восстановленных с нарушением технологических процессов, могла создать реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций“, - говорится в сообщении.

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В СБУ уточнили, что в рамках начатого уголовного производства проводятся обыски в структурных подразделениях Укрзализныци, производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов. В офисе компании-поставщика, причастного к противоправным действиям, изъято $65 тыс, более 2 млн грн, печати ряда коммерческих структур, в том числе поддельную печать Укрзализныци.

Напомним, что на прошлой неделе комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры предложил выразить недоверие руководству Укрзализныци.