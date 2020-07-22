Распорядителей бюджетных средств и генподрядчика подозревают в завышении объемов и стоимости работ при строительстве.

Названа сумма хищений на строительстве Подольского моста в Киеве - СМИ flickr.com

Национальная полиция расследует дело о хищении средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста в Киеве. Об этом сообщает портал dubinsky.pro.

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Согласно сообщению, предварительная сумма ущерба оценивается в 80 млн грн. При этом она может корректироваться, поскольку следственные действия продолжаются.

Сообщается, что следователи Главного следственного управления Нацполиции начали досудебное расследование в мае 2019 года на основании информации Государственной аудиторской службы Украины.

“Установлено, что распорядители бюджетных средств, генподрядчик и еще два предприятия наладили схему хищения бюджетных средств путем завышения объемов и стоимости работ при строительстве. Это подтвердили в департаменте стратегических расследований Нацполиц“, - говорится в сообщении.

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По информации портала, в конце прошлой недели в рамках досудебного расследования было проведено 17 обысков у возможных организаторов и исполнителей схем.

“Изъяли документы, черновые записи и другие носители информации, которые подтверждают причастность фигурантов к преступлению“, - говорится в сообщении.

Напомним, что в Польше вручили подозрение бывшему главе Укравтодора Славомиру Новаку. Материалы украинской части дела во вторник, 21 июля, опубликовала пресс-служба НАБУ.