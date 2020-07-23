Курс валют на 23.07.2020: евро уже дороже 32 грн
Нацбанк установил официальный курс валют на 23 июля.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 23 июля на отметке в 27,78 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 18 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.
Читай также: В Минфине рассказали, чего ожидать от курса доллара
Евро при этом установлен на отметке 32,19 грн. Это на 60 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 23 июля:
- 100 долларов США - 2778 грн (+18 коп.)
- 100 евро - 3219 грн (+60 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.
Полная версия правил