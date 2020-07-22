Готовность жилого фонда к отопительному сезону оценивается в 50%.

Шмыгаль рассказал, сколько уже потрачено на подготовку к "зиме" Госэнергоэффективности

На подготовку к отопительному сезону в Украине уже потрачено 6 млрд грн. Об этом во впемя заседания Кабмина в среду сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, по состоянию на середину лета готовность жилого фонда к осенне-зимнему периоду можно оценить на уровне 50%.

При этом глава правительства отметил, что запасы газа в подземных хранилищах являются рекордными и на данный момент составляют 21 млрд кубометров. Также, по словам Шмыгаля, украинские ТЭЦ обеспечены углем в достаточном объеме.

Премье также сообщил, что на утепление домов украинским домохозяйствам уже выдано более чем 600 миллионов так называемых “теплых“ кредитов.

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“По информации от регионов, уже отремонтировано и подготовлено более 80 тысяч домов, мы продолжаем ремонт котельных, заменяем сотни километров изношенных теплосетей, и готовим тепловые пункты обогрева. Мы должны спокойно и комфортно пройти отопительный сезон“, - сказал Шмыгаль.

Напомним, что по словам министра финансов Сергея Марченко, после установления рыночных цен на газ стоимость энергоносителя в следующем отопительном сезоне снизится.