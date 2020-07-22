Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Шмыгаль рассказал, сколько уже потрачено на подготовку к "зиме"

Комментариев: 0
Готовность жилого фонда к отопительному сезону оценивается в 50%.
Шмыгаль рассказал, сколько уже потрачено на подготовку к "зиме"
Шмыгаль рассказал, сколько уже потрачено на подготовку к "зиме"
Госэнергоэффективности

На подготовку к отопительному сезону в Украине уже потрачено 6 млрд грн. Об этом во впемя заседания Кабмина в среду сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читай также: Украина завершила отопительный сезон с рекордными запасами газа

По его словам, по состоянию на середину лета готовность жилого фонда к осенне-зимнему периоду можно оценить на уровне 50%.

При этом глава правительства отметил, что запасы газа в подземных хранилищах являются рекордными и на данный момент составляют 21 млрд кубометров. Также, по словам Шмыгаля, украинские ТЭЦ обеспечены углем в достаточном объеме.

Премье также сообщил, что на утепление домов украинским домохозяйствам уже выдано более чем 600 миллионов так называемых “теплых“ кредитов.

Читай также: Сумма выданных украинцам “теплых кредитов“ перевалила за полмиллиарда

“По информации от регионов, уже отремонтировано и подготовлено более 80 тысяч домов, мы продолжаем ремонт котельных, заменяем сотни километров изношенных теплосетей, и готовим тепловые пункты обогрева. Мы должны спокойно и комфортно пройти отопительный сезон“, - сказал Шмыгаль.

Напомним, что по словам министра финансов Сергея Марченко, после установления рыночных цен на газ стоимость энергоносителя в следующем отопительном сезоне снизится.

Поделись:
Теги: отопительный сезон, Шмыгаль, Кабмин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь