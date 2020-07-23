Нефть на мировых рынках несущественно дорожает
Мировые цены на нефть элитных марок в четверг незначительно растут. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.
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Так, по состоянию на 7:47 по Киеву сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,27% - до 44,41 доллара за баррель. В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,31% - до 42,03 доллара за баррель.
По мнению аналитиков, несущественный рост цен на топливо происходит в рамках коррекции после снижения, вызванного информацией о резком росте запасов сырья в США. Накануне Министерство энергетики Штатов сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю выросли на 4,9 миллиона баррелей.
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В то же время на настроения инвесторов продолжает влиять информация о вероятном ухудшении ситуации с COVID-19. По мнению экспертов, риск продолжения пандемии негативно влияют на перспективы восстановления мировой экономики в целом и спроса на топливо в частности.
Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.
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