Шмыгаль отправился в первый зарубежный визит: Подробности

Премьер-министр Украины в четверг посетит Брюссель.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг отбыл с официальным визитом в Брюссель. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По словам главы правительства, символично, что его первый официальный визит будет именно в столицу Европейского Союза.

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“Ведь евроинтеграционный движение Украины для нашего правительства является важным приоритетом. Впереди - важные встречи, переговоры и подписание важных для Украины соглашений“, - написал Шмыгаль.

Вместе с премьером в Брюссель отправились также новый председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко и министр финансов Сергей Марченко.

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По информации Европейской правды, визит продлится один день - уже вечером правительственная делегация вернется в Киев. В графике руководства Еврокомиссии на четверг зарезервированы две встречи со Шмыгалем.

“Переговоры с ним, в частности, запланировал вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс (ответственный за политику Green Deal). Встреча Дениса Шмигаля с другим вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом (ответственный за экономику) анонсирована европейцами в более широком составе, в ней примут участие также министр финансов Сергей Марченко и глава Нацбанка Кирилл Шевченко“, - говорится в сообщении.

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По данным издания“, во время визита ожидается подписание меморандума о получении Украиной макрофинансовой помощи от Европейского Союза - долгосрочного займа на сумму 1,2 млрд евро.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль накануне заявил, что Украина в ближайшие годы может оказаться в тридцатке стран-лидеров рейтинга Doing Business.