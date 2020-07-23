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Новый глава НБУ впервые встретился с представителями МВФ: Подробности

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По словам Шевченко, МВФ был, есть и будет ключевым стратегическим партнером Украины в целом и Нацбанка в частности.
Новый глава НБУ впервые встретился с представителями МВФ
Новый глава НБУ впервые встретился с представителями МВФ
НБУ

Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко провел первую встречу с представителями Международного валютного фонда. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Согласно сообщению, Шевченко вместе со своими заместителями встретились с председателем миссии МВФ в Украине Иванной Владковой Голлар, постоянным представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом и заместителем исполнительного директора МВФ Владиславом Рашкован.

Во время встречи Шевченко отметил, что МВФ был, есть и будет ключевым стратегическим партнером Украины в целом и Национального банка в частности.

“Поэтому полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является моим приоритетом. Могу заверить, что все обязательства, которые Национальный банк взял на себя Меморандумом об экономической и финансовой политике, будут выполнены полностью и в срок“, - сказал глава НБУ.

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В свою очередь представители МВФ отметили, что во многом именно взвешенной политике Нацбанка Украина обязана макроэкономической стабилизацией последнего пятилетия, что было бы невозможным без независимости центробанка.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины.

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Теги: Шевченко, НБУ, МВФ
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