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Газ для украинцев в июле подорожал на 7% - Нафтогаз

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В Нафтогазе обещают, что во втором полугодии газ будет дешевле, чем в 2019 году.
Газ для украинцев в июле подорожал на 7% - Нафтогаз
Газ для украинцев в июле подорожал на 7% - Нафтогаз
НАК "Нафтогаз Украины"

В июле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения и производителей тепла выросла на 16 копеек - до 2,30 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку). Об этом сообщается на сайте НАК “Нафтогаз Украины“. По данным компании, это на 7% больше по сравнению с июнем 2020 года.

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“Цены на главных европейских газовых хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая. Сдерживающими факторами для украинских цен являются значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между спросом и предложением“, - говорится в сообщении.

По словам председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева, цена на газ для населения остается рекордно низкой по сравнению с предыдущими периодами.

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“Мы уже сегодня можем предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам - на 20, а то и на 30%“, - сказал Коболев.

Напомним, что прибыль Нафтогаза за год увеличилась в 4,5 раза.

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Теги: цена на газ, Нафтогаз, коммунальные тарифы
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  23.07.2020, 12:59
Оценка:  -1
гость
Снова здрасьте! Во всем мире газ дешевеет, со слов местных икспердов Газпром куй без соли доедает, а у них опять своя идентичность высралась!
А вот интересней-Президенты Украины и Швейцарии отправились на Донбасс

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