В аэропорту украинскую делегацию встречал вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал в своем Telegram-канале фотографии, сделанные после приземления самолета с украинской делегацией в аэропорту Брюсселя.

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“Приземлился в сердце объединенной Европы. Рад личному знакомству с постоянным представителем Украины при Евросоюзе Николаем Точицким и исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Франсом Тиммермансом“, - написал Шмыгаль.

Шмыгаль похвастался первыми фото из Брюсселя t.me/Denys_Smyhal

Отметим, что на защитной повязке Дениса Шмыгаля изображен крымскотатарский флаг с надписью “Крым - это Украина“.

Шмыгаль похвастался первыми фото из Брюсселя t.me/Denys_Smyhal

Как известно, сегодня глава украинского правительства совершает официальный визит в Брюссель. Вместе со Шмыгалем туда отправились новый председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко и министр финансов Сергей Марченко.

Шмыгаль похвастался первыми фото из Брюсселя t.me/Denys_Smyhal

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По информации Европейской правды, визит продлится один день - уже вечером правительственная делегация вернется в Киев. В Брюсселе Шмыгаль проведет встречи с вице-президентами Еврокомиссии Францом Тиммермансом и Валдисом Домбровскисом.

Шмыгаль в ЕС 0:00 / 00:11

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль накануне заявил, что Украина в ближайшие годы может оказаться в тридцатке стран-лидеров рейтинга Doing Business.