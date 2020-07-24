Курс валют на 24.07.2020: падение гривны замедлилось
Нацбанк установил официальный курс валют на 24 июля.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 24 июля на отметке в 27,88 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 10 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.
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Евро при этом установлен на отметке 32,24 грн. Это на 5 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 24 июля:
- 100 долларов США - 2788 грн (+10 коп.)
- 100 евро - 3224 грн (+5 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.
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