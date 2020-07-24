НБУ ухудшил макроэкономические прогнозы: Подробности

В Нацбанке ожидают более глубокого падения ВВП и ускорения темпов инфляции.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз падения реального ВВП Украины в 2020 году с 5% до 6%. Об этом сообщил председатель НБУ Кирилл Шевченко. В то же время, по его словам, “глубокое падение осталось позади - во втором квартале“.

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“Во втором полугодии 2020 года экономика начала восстановление. Смягчение карантина способствует оживлению деловой активности. К полноценной работе уже вернулись большинство предприятий наиболее пострадавшего во время коронакризиса сектора услуг. Ситуация на рынке труда хотя и остается хуже докризисной, впрочем демонстрирует признаки стабилизации“, - сказал Шевченко.

Также, по словам главы НБУ, инфляция в Украине на конец 2020 года ускорится до 4,7%.

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“Главным фактором повышения инфляции стало подорожание отдельных сырых продуктов питания из-за неблагоприятных погодных условий. Также ухудшились и инфляционные ожидания бизнеса и населения. В то же время инфляцию тормозили слабый внутренний спрос, благоприятная ситуация на валютном рынке и относительно низкие цены на энергоресурсы“, - сообщил Шевченко.

Напомним, что в конце мая Национальный банк ухудшил прогноз падения украинской экономики в 2020 году.