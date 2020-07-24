Нефть на мировых рынках незначительно дорожает

На настроения инвесторов влияет ослабление американской валюты.

Мировые цены на нефть элитных марок в пятницу несущественно растут. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

Читай также: В США рекордно рухнула добыча нефти

Так, по состоянию на 8:05 по Киеву сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,35% - до 43,46 доллара за баррель. В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,15% - до 41,13 доллара за баррель.

Некоторое подорожание “черного золота“ аналитики связывают с ослаблением доллара. Накануне в ходе торгов индекс американской валюты опустился до уровня 94,6 пункта, что является самым низким показателем с сентября 2018 года. С начала июля индекс упал на 2,7%.

Читай также: РФ впервые в истории запретила импорт топлива

На настроения инвесторов также влияет ожидающееся принятие нового пакета поддержки экономики США. По мнению экспертов, цены на нефть пытаются стабилизироваться, поскольку вероятность того, что Конгресс предоставит еще один пакет поддержки из-за COVID-19, довольно высоки.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.