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Нефть на мировых рынках незначительно дорожает

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На настроения инвесторов влияет ослабление американской валюты.
Нефть на мировых рынках незначительно дорожает
Нефть на мировых рынках незначительно дорожает
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в пятницу несущественно растут. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:05 по Киеву сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,35% - до 43,46 доллара за баррель. В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,15% - до 41,13 доллара за баррель.

Некоторое подорожание “черного золота“ аналитики связывают с ослаблением доллара. Накануне в ходе торгов индекс американской валюты опустился до уровня 94,6 пункта, что является самым низким показателем с сентября 2018 года. С начала июля индекс упал на 2,7%.

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На настроения инвесторов также влияет ожидающееся принятие нового пакета поддержки экономики США. По мнению экспертов, цены на нефть пытаются стабилизироваться, поскольку вероятность того, что Конгресс предоставит еще один пакет поддержки из-за COVID-19, довольно высоки.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
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