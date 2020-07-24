Минфин успешно разместил евробонды на $12 млрд: Подробности

Доходность ценных бумаг - 7,25% с погашением в марте 2033 года.

Министерство финансов Украины успешно разместило еврооблигации на $2 млрд. Об этом сообщает Telegram-канал Ваші Гроші.

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Согласно сообщению, евробонды размещены в американских долларах. Доходность нового выпуска - 7,25% с погашением в марте 2033 года. При этом совокупный спрос на украинские ценные бумаги при размещении составил около $6,3 млрд.

“Это - даже лучшие результаты, чем те, на которые рассчитывал Минфин 1 июля (когда результаты аукциона были отменены из-за отставки главы НБУ Якова Смолия). Тогда Минфин смог привлечь 1,75 млрд дол. США по ставке 7,3% годовых. Общий спрос тогда составил 7,5 млрд долл. США“, - говорится в сообщении.

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В то же время, согласно информации Интерфакс-Украина, из вновь привлеченных средств $750 млн планируют направить на выкуп существующих еврооблигаций со сроком погашения в 2021-2022 гг., остальное - на финансирование дефицита бюджета.

Напомним, в начале июля Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд под 7,3% годовых.