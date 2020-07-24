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"Эмиссию гривны с главой НБУ не обсуждаем" - Шмыгаль

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По словам премьера, Нацбанк был и остается независимым органом.
"Эмиссию гривны с главой НБУ не обсуждаем" - Шмыгаль
"Эмиссию гривны с главой НБУ не обсуждаем" - Шмыгаль
Урядовий портал

Эмиссия гривны в необходимых размерах является предметом ежедневной работы Национального банка Украины, и никакой диалог с главой НБУ относительно отдельной эмиссии не ведется. Об этом во время рабочего визита в Брюссель заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Интерфакс-Украина.

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При этом глава правительства подчеркнул, что Нанцбанк был и остается независимым органом.

“Мы не обсуждаем эмиссию гривны, тем более, в каком размере. НБУ - независимый орган. Мы это сегодня еще раз проговорили, еще раз заверили Еврокомиссию в том, что НБУ останется независимым, исполняет свою стратегию“, - сказал Шмыгаль.

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Как известно, 1 июля Яков Смолий подал в отставку с поста Национального банка Украины. Свое решение он пояснил якобы оказываемым на него политическим давлением.

Напомним, что Национальный банк Украины не планирует осуществлять неконтролируемую эмиссию гривны. Об этом заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

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Теги: эмиссия гривны, Шмыгаль, НБУ
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