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Шмыгаль рассказал, как деньги ЕС повлияют на курс доллара

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Средства, полученные от Евросоюза, будут направлены непосредственно в государственный бюджет.
Шмыгаль рассказал, как деньги ЕС повлияют на курс доллара
Шмыгаль рассказал, как деньги ЕС повлияют на курс доллара
Урядовий портал

Получение Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере 1,2 млрд евро никак не отобразится на курсе доллара. Об этом во время визита в Брюссель заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает УНИАН.

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“Выделение макрофинансовой помощи, меморандум по которой сегодня подписан, никоим образом не повлияет на курс доллара. Ситуация остается стабильной“, - сказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, полученные Украиной от ЕС средства будут направлены непосредственно в государственный бюджет и будут использоваться на борьбу с последствиями коронакризиса и поддержку макрофинансовой стабильности.

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“Программа рассчитана на 12 месяцев. Кредит рассчитан на 14,5 лет. Чрезвычайно привлекательные условия для Украины. Это уменьшит нагрузку по выплате внешних долгов. Это - поддержка в борьбе с пандемией и COVID“, - отметил премьер.

Напомним, что в четверг в Брюсселе было подписано соглашение о получении Украиной макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,2 млрд евро.

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Теги: Шмыгаль, макрофинансовая помощь, курс доллара
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Комментариев (1)
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sertv-rem    24.07.2020, 11:45
Оценка:  +1
sertv-rem
Стабильно курс евро на 35. хто б сумнівався.Криворізька школа економіки може бути тільки кривою! Обкрадуть самих бідних! У селян заберуть за безцінь земельні паЇ-все під гаслом реформ для народа!
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