Все 66 млрд грн из COVID-фонда распределены - Минфин

Почти половина средств фонда пойдет на реконструкцию, ремонт и содержание автодорог.

Кабинет министров Украины распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

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Согласно сообщению, кассовые расходы средств фонда по состоянию на 22 июля составили 9,7 млрд грн. 16 млрд выделено для системы здравоохранения. Эти средства в частности предназначены для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты и выплаты им повышенной зарплаты.

Кроме того, деньги направлены на закупку оборудования для больниц, а также для строительства, реконструкции и ремонта приемных отделений медучреждений в госпитальных округах.

Для финансирования фонда по безработице - около 7 млрд, из которых 2,7 млрд выделено на пособие по частичной безработице. Еще 1,2 млрд выделено Минсоцполитики для физических лиц-предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина и имеют детей в возрасте до 10 лет.

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“Также 2,5 млрд направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения. Кроме того, 35 млрд пойдет на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог“, - говорится в сообщении.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил провести аудит расходов на борьбу с COVID-19.