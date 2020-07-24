Минкульт отсудил часть акций Одесской киностудии: Подробности

Почти 7,5 млн акций киностудии вернули в государственную собственность.

Северный апелляционный хозяйственный суд признал за государством право собственности на 7 400 065 акций ЧАО “Одесская киностудия“. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики. Согласно сообщению, таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу Минкультуры.

Читай также: Одесскую киностудию приватизировали: Будет ликвидация и застройка

“Соответствующим постановлением суд полностью отменил решение Хозяйственного суда города Киева от 21.01.2020 года по делу № 910/5090/19 и принял новое решение, которым в удовлетворении исковых требований отказано полностью“, - говорится в сообщении.

Как известно, в январе Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск ЧАО “Одесская киностудия“ и постановил вытребовать у Министерства культуры в пользу ЧАО 7 400 065 акций киностудии.

Читай также: Зеленский выступил в поддержку украинского кино

Ранее общественная правозащитная организация “Гильдия кинематографистов Одессы“ обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наказать виновных в захвате и уничтожении “Одесской киностудии“.

Напомним, что директор киевской девелоперской компании Saga Development Андрей Ваврыш планирует выкупить у министра культуры Александра Ткаченко принадлежащий тому пакет акций “Одесской киностудии“ и построить на ее месте жилищный комплекс.