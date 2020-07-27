Курс валют на 27.07.2020: доллар минимально дешевеет

Нацбанк установил официальный курс валют на 27 июля.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 27 июля на отметке в 27,76 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 2 копейки. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 32,22 грн. Это на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 27 июля:

100 долларов США - 2776 грн (-2 коп.)

100 евро - 3222 грн (+3 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Нацбанк установил официальный курс валют на 27 июля НБУ

Нацбанк установил официальный курс валют на 27 июля НБУ

Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.