Курс валют на 27.07.2020: доллар минимально дешевеет
Нацбанк установил официальный курс валют на 27 июля.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 27 июля на отметке в 27,76 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 2 копейки. Об этом сказано на сайте НБУ.
Читай также: В Минфине рассказали, чего ожидать от курса доллара
Евро при этом установлен на отметке 32,22 грн. Это на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 27 июля:
- 100 долларов США - 2776 грн (-2 коп.)
- 100 евро - 3222 грн (+3 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила председателем Национального банка Украины Кирилла Шевченко.
Полная версия правил