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Зеленский созвонился с главой ЕБРР: О чем шла речь

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Президент заверил, что НБУ и в дальнейшем останется независимым институтом.
Зеленский созвонился с главой ЕБРР: О чем шла речь
Зеленский созвонился с главой ЕБРР: О чем шла речь
Офис президента Украины

Со сменой председателя Национального банка Украины политика НБУ останется такой же эффективной. Об этом в телефонном разговоре с и.о. президента Европейского банка реконструкции и развития Юргеном Ригтеринком и вице-президентом ЕБРР Аланом Пию заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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“Я хочу вас заверить в том, что НБУ останется и в дальнейшем независимым институтом и будет проводить взвешенную монетарную политику“, - сказал глава государства.

Также Зеленский отметил, что Украина последовательно поддерживает сотрудничество с международными партнерами, в частности с МВФ и Всемирным банком. Президент выразил надежду, что ЕБРР продолжит сотрудничество с Украиной по финансированию инфраструктурных проектов.

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“Прежде всего имею в виду развитие дорог, железнодорожной инфраструктуры и речного транспорта. Министерство инфраструктуры и Укравтодор работают над тем, чтобы уже до конца года подписать соглашение на 450 млн евро, что позволит в следующем году приступить к реконструкции дорог“, – сказал Зеленский.

В свою очередь Юрген Ригтеринк поприветствовал важные реформы в Украине, отметив, в частности, борьбу с коррупцией, принятие законов о концессии, о рынке земли, о приватизации, банковского закона, а также назначение нового главы НБУ.

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Кроме того, руководитель ЕБРР он отметил успешное размещение Украиной евробондов, подписание нового кредитного соглашения с Европейским Союзом и продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Напомним, что 14 июля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, во время которого речь, в частности, шла о назначении нового руководителя НБУ.

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Теги: Зеленский, ЕБРР, НБУ
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