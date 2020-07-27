В Кабмине назвали три основных направления развития экономики

По словам Петрашко, одной из главных целей является восстановление промышленного потенциала Украины.

Восстановление промышленности, развитие аграрного сектора и привлечения инвестиций - это три основных блока, которые смогут стимулировать рост экономики в Украине. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Читай также: “Покупай украинское“: Рада поддержала отечественное машиностроение

По его словам, восстановление промышленности возможно за счет локализации производства, доступа к финансам и обновления инфраструктуры.

В аграрном секторе, по мнению Петрашко, важна поддержка животноводства, восстановление орошения (особенно для южных регионов) и запуск агрострахования.

“Страхование для аграриев важно, особенно с изменением климата, засухами. Продукта сейчас нет, поэтому будем предлагать. Я уверен, парламент нас поддержит относительно запуска инструмента, который даст возможность для прогнозирования аграриям“, - сказал чиновник.

Читай также: В Кабмине рассказали, для чего Украине нужна локализация производства

Также, по словам министра, необходимо “перемещение производств и части логистических цепей из Китая, Азии в Украину“.

“Страна должна привлекать новые инвестиции. Нужны ноу-хау, технологии, нужна интеграция в международные логистические цепи“, - сказал Петрашко.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что принятый Верховной Радой в первом чтении закон о публичных закупках не повлечет никаких сложностей в отношениях Украины с международными партнерами.