Цены на золото побили 9-летний рекорд

Золото дорожает в связи с непрекращающейся пандемией COVID-19.

Цены на золото утром 27 июля преодолели отметку 1943 доллара за унцию. Об этом сообщает Громадське.

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Согласно сообщению, таким образом цена драгоценного металла превысила предыдущий рекорд, установленный в сентябре 2011 года.

“во время первых торгов на азиатских рынках (из-за разницы в часовых поясах они начинают работу раньше) цена на унцию золота сначала достигла более 1931 доллара, после чего ненадолго повысилась до рекордных 1943,9275 доллара“, - говорится в сообщении.

Также уточняется, что предыдущий рекорд цены унции золота был установлен в сентябре 2011 года - тогда она достигла $1921,18.

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По мнению аналитиков, причиной роста цен на золото является беспокойство инвесторов относительно отношений крупнейших экономик мира - США и Китая, которые в последние недели ухудшаются.

Кроме того, из-за непрекращающейся пандемией COVID-19 “инвесторы вкладывают в золото, которое считают безопасным активом, а поэтому его цена растет“.

Напомним, что Апелляционный суд Амстердама вынесет решение по делу о скифском золоте в сентябре.