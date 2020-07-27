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Нафтогазу отменили налоговый штраф на 2,4 млрд грн: Подробности

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Налоговая служба проиграла апелляцию государственной компании.
Нафтогазу отменили налоговый штраф на 2,4 млрд грн
Нафтогазу отменили налоговый штраф на 2,4 млрд грн
flickr.com

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции об отмене применения к НАК “Нафтогаз Украины“ штрафа в размере 2,376 млрд грн по НДС. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на судебное решение.

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Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы на решение отменить штрафные санкции Нафтогазу.

“Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу, что Нафтогазу было противоправно и безосновательно отказано в регистрации расчетов корректировки от 12.03.2018 на общую сумму 4,75 млрд грн. При этом НАК оплатил налоговые обязательства по соответствующей накладной, что не отрицалось контролирующим органом“, - говорится в сообщении.

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Как известно, в июне 2020 года Окружной админсуд Киева отклонил иск Нафтогаза. В нем компания просила отменить приказ Минэкономики о начислении ей 163,5 млн грн пени за несвоевременную уплату дивидендов за 2018 год.

Напомним, что Нафтогаз стал поставщиком “последней надежды“ на рынке газа.

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Теги: Нафтогаз, суды, НДС, апелляция
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