Нафтогазу отменили налоговый штраф на 2,4 млрд грн: Подробности

Налоговая служба проиграла апелляцию государственной компании.

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции об отмене применения к НАК “Нафтогаз Украины“ штрафа в размере 2,376 млрд грн по НДС. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на судебное решение.

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Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы на решение отменить штрафные санкции Нафтогазу.

“Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу, что Нафтогазу было противоправно и безосновательно отказано в регистрации расчетов корректировки от 12.03.2018 на общую сумму 4,75 млрд грн. При этом НАК оплатил налоговые обязательства по соответствующей накладной, что не отрицалось контролирующим органом“, - говорится в сообщении.

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Как известно, в июне 2020 года Окружной админсуд Киева отклонил иск Нафтогаза. В нем компания просила отменить приказ Минэкономики о начислении ей 163,5 млн грн пени за несвоевременную уплату дивидендов за 2018 год.

Напомним, что Нафтогаз стал поставщиком “последней надежды“ на рынке газа.